Луганск, 6 октября, 2023, 07:11 — ИА Регнум. Российские силовики обнаружили на севере ЛНР тайник украинских диверсантов со взрывчаткой и гранатомётами иностранного производства, сообщил журналистам представитель силовых структур региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Силовыми ведомствами в северных районах республики выявлен схрон со взрывчаткой и иностранным вооружением», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Собеседник агентства уточнил, что внутри находились ручные наступательные гранаты, ручные противотанковые гранатомёты, тротиловые шашки и малогабаритный ручной миномёт. Представитель силовых структур подчеркнул, что найденное в тайнике оружие указывает, что его содержимое должна была использовать диверсионно-разведывательная группа ВСУ по осуществлению терактов в республике.

Как сообщало ИА Регнум, 16 мая МВД ЛНР проинформировало, что в населенном пункте Троицкое был найден тайник, в котором находились гранатомёт РПГ-25, десять гранат РГД, две гранаты РГН, тринадцать гранат Ф-1, запал УДЗ, двенадцать запалов УЗРГМ, взрыватель РГМ-2, а также тротиловая шашка весом 200 г и более 600 патронов различного калибра.

Росгвардия 19 июля сообщила, что в лесном массиве на окраине одного из населённых пунктов ЛНР обнаружили схрон, внутри которого оказались противотанковые мины, ручные гранатомёты с выстрелами, наступательные гранаты и более 400 единиц боеприпасов к стрелковому оружию различного типа.