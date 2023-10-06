Киев, 6 октября, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», — говорится в материале.

По информации источника, глава Еврокомиссии гневно отреагировала на высказывание Шарля Мишеля о том, что Урсула фон дер Ляйен, обещая Украине перспективу вступления Евросоюза в 2030 году, превышает свои внешнеполитические полномочия.

«В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть», — отметил Spiegel.

Как передавало ИА Регнум, ранее польский журналист Лукас Важеха заявил, что принятие Украины в состав Европейского союза обернётся отрицательными последствиями для самого межгосударственного объединения. Он подчеркнул, что курс на поддержку украинского членства противоречит польским интересам, так как Варшаве придётся терять прибыль из-за прямой конкуренции с Киевом.