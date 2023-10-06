Берлин, 6 октября, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза против России не имеют смысла, поскольку ЕС зависит от российского урана, написал в своём микроблоге немецкий журналист Юлиан Репке.

Уран

По его словам, из-за этого Европа «абсолютно бессильна» перед Россией. Репке отметил, что санкционная политика превратилась в шоу.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта 2022 года США исключили поставки российского урана из списка запрещенных операций, действующих в рамках санкций на импорт энергоносителей из России. 5 апреля вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что необходимо ввести санкции против стран, получающих уран из России. Он также назвал неприемлемым содействие третьих стран обходу антироссйских санкций.

26 августа агентство Bloomberg написало, что все попытки США отказаться от урановой руды из России потерпели провал. В публикации отмечается, что российская корпорация «Росатом» продолжает оставаться самым крупным поставщиком урана в мире, а также поставляет сырье для почти четвертой части 92 ядерных реакторов США и десятков АЭС в Европе и Азии.