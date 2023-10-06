Киев, 6 октября, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Украинские хакеры стоят за организацией недавних кибератак на информационные системы российских аэропортов. Такое заявление сделал 5 октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

В частности, Фёдоров утверждает, что украинская «IT-армия» взломала российскую систему бронирования Leonardo. Кроме того, украинский министр заявил, что «IT-армия» страны работает очень активно и практически каждый день «ломает» российские сайты. Данные утекают в сеть, а работа госучреждений в итоге парализуется.

Ранее ИА Регнум сообщало о сбое, который привёл к затруднениям с регистрацией в аэропортах. Пассажиров предупредили, что в аэропорту Шереметьево из-за сбоя задержан вылет нескольких авиарейсов. В авиакомпании «Победа» сообщили, что проводят регистрацию в ручном режиме. Пассажиров попросили приезжать в аэропорт заранее.

Сбой в системе бронирования авиабилетов Leonardo произошёл из-за массированной DDoS-атаки, организованной за рубежом.