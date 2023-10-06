Париж, 6 октября, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Власти Украины и Владимир Зеленский испытают большой урон в случае избрания бывшего американского президента Дональда Трампа на пост спикера палаты представителей Конгресса США, написал в своём микроблоге глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По словам политика, мир становится свидетелем «настоящей трампистской революции». Филиппо считает, что возможный приход Трампа в Конгресс приведёт к отказу США от дальнейшего оказания помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября американский конгрессмен-республиканец Трой Нильс предложил назначить Трампа на пост спикера палаты представителей, который освободился в результате отставки Кевина Маккарти. 5 октября издание Politico со ссылкой на анонимный источник в Республиканской партии США сообщило, что Трамп якобы может совершить визит в Капитолий, чтобы обсудить с законодателями выборы нового главы палаты представителей.

Журналисты допустили, что на этой встрече политик может предложить свою кандидатуру на указанную должность. Телеканал Fox News также распространил информацию о том, что Дональд Трамп готов занять пост спикера палаты представителей, если конгрессмены не согласуют другую кандидатуру.

Экс-глава Белого дома рассказал, что может сделать это на короткий срок до 90 дней. Бывший президент уточнил, что об этом его попросили друзья из Конгресса.