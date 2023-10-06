Канцлера ФРГ Шольца обвинили в приближении поражения Украины
Берлин, 6 октября, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц, отправляя Украине системы противовоздушной обороны и отказываясь предоставлять крылатые ракеты Taurus, приближает поражение Киева, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
«Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной без достаточных возможностей, канцлер Германии влечёт за собой её поражение в долгосрочной перспективе», — написал Репке на своей странице в социальной сети X.
4 октября немецкое издание Bild сообщило, что правительство Германии не планирует поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. При этом Берлин по каким-то причинам не сообщил Киеву об официальном отказе.
Как передавало ИА Регнум, в конце сентября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штарк-Циммерман заявила о необходимости передать Украине ракеты Taurus, так как без них ВСУ не способны нарушить снабжение российских войск. При этом, по её словам, международное право якобы разрешает Киеву «нападать на военные цели и на территории» России.