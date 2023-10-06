Берлин, 6 октября, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц, отправляя Украине системы противовоздушной обороны и отказываясь предоставлять крылатые ракеты Taurus, приближает поражение Киева, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной без достаточных возможностей, канцлер Германии влечёт за собой её поражение в долгосрочной перспективе», — написал Репке на своей странице в социальной сети X.

4 октября немецкое издание Bild сообщило, что правительство Германии не планирует поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus. При этом Берлин по каким-то причинам не сообщил Киеву об официальном отказе.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штарк-Циммерман заявила о необходимости передать Украине ракеты Taurus, так как без них ВСУ не способны нарушить снабжение российских войск. При этом, по её словам, международное право якобы разрешает Киеву «нападать на военные цели и на территории» России.