Мадрид, 6 октября, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Запрет на въезд автомобилей из России не стали вводить власти Испании. Об этом 6 октября рассказал посол России в Мадриде Юрий Клименко с беседе с «Известиями».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Фламенко. Испания

«Насколько нам известно, на данный момент Испания не вводила запрет на въезд сюда автотранспортных средств с российскими номерами», — сказал Клименко. Кроме того, российский дипломат выразил надежду на то, что власти страны и в дальнейшем не станут принимать «эту абсолютно абсурдную одиозную меру».

Клименко отметил, что испанские граждане стали понимать, что поставки вооружения Украине способствуют затягиванию конфликта и в итоге угрожают общеевропейской безопасности.

При этом Клименко указал на рост количества российских граждан, приезжающих на отдых в Испанию, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между странпми. Посол пояснил, что российские туристы всегда были в Испании желанными гостями, так как относятся к категории «одних из наиболее тратящих».

В середине сентября власти Испании заявили, что не собираются конфисковывать вещи российских граждан, прибывающих в Евросоюз рейсами не из России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ответит на решение стран — членов Евросоюза запретить въезд автомобилей с российскими номерами.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал нацизмом запрет ряда европейских стран на въезд автомобилей с российскими номерами. Свои слова он пояснил тем, что подобные запреты вводят только по отношению к русским.