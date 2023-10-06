Нью-Джерси, США, 6 октября, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Украинское контрнаступление потерпело крах, в то время как Россия заняла новые территории и стала сильнее. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Уже больше никто не говорит о весеннем контрнаступлении… И на самом-то деле… русские заняли новые территории. Они продолжали продвигаться очень медленно и упорно, и терпеливо на запад», — сказал Наполитано.

Он отметил, что западные санкции не сработали, а российская экономика стала лишь сильнее. Кроме того, он указал на выросшую популярность президента России Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября глава российского государства заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли более 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Кроме того, украинские войска также лишились 557 танков и 1900 единиц другой бронетехники.