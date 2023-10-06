Москва, 6 октября, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Самый распространенный в России вид мошенничества в сфере бытовых услуг связан с ремонтом стиральных машин. Об этом рассказала 6 октября куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с радио Sputnik.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Эксперт пояснила, что команда проекта получает множество сообщений о мошенниках, обманывающих владельцев требующих ремонта стиральных машин. Один из самых распространённых видов мошенничества связан с выманиванием денег у человека, которому нужно срочно отремонтировать стиральную машину.

«"Люди находят в Сети специалиста по ремонту, обговаривают с ним стоимость работ, он приезжает, забирает какую-то деталь якобы на диагностику. После этого раздается звонок, мастер говорит, что стоимость ремонта выросла, например, с 8 до 25 тысяч рублей. В итоге человек или соглашается заплатить больше, или мастер отказывается вернуть деталь», — раскрыла схему обмана людей мастерами-мошенниками Храпунова.

При этом на таких мошенников можно натолкнуться даже на проверенных интернет-ресурсах. Самый простой способ обезопасить себя — это искать мастера по рекомендациям знакомых. Проще и безопасней спросить у людей, которым доверяешь, кто у них ремонтировал бытовую технику и каков результат, — такой совет дала эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Омске 65-летняя пенсионерка пыталась подзаработать торговлей на бирже, но оказалась в ловушке мошенников. В общей сложности женщина отдала злоумышленникам 12,5 млн рублей, из которых большая часть суммы — кредиты. Теперь в деле разбирается полиция.