Лондон, 6 октября, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Всё больше западных стран сомневаются в необходимости оказывать помощь Украине, и такая поддержка ослабевает, написал обозреватель Кон Кафлин в статье для газеты Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он напомнил, что недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что польская сторона прекращает предоставление Киеву военной помощи. Кроме того, по словам автора публикации, Венгрия пытается блокировать пакет военной помощи Киеву на сумму в 500 млн евро.

Поддержка Украины может ослабнуть и в Словакии, где в результате выборов должно сформироваться новое правительство, которое способно перестать содействовать киевским властям. Кафлин считает, что такое внезапное изменение ещё больше снижает шансы Киева на успех в текущем конфликте.

Эта ситуация протолкнула обозревателя задаться вопросом, действительно ли Запад всё ещё желает победы Украины. Он также указал, что поставки оружия, которые сначала помогали ВСУ, теперь приобрели негативный оттенок, поскольку затягивают боевые действия, изматывая украинские войска.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что Украина в случае, если ей перестанут оказывать военную помощь, продержится всего неделю. Он уточнил, что Киев получает извне $4-5 млрд каждый месяц.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что Брюссель не сможет компенсировать те объёмы помощи, которые Киев получает от США. Он заявил, что надеется, что США продолжат искать пути возобновления поддержки Украины.