Москва, 6 октября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Неизвестная редакция рукописи песни поэта и исполнителя Владимира Высоцкого «В холода» продали на онлайн-аукционе за 260 тысяч рублей. Об этом 5 октября сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вещи Владимира Высоцкого

Первоначальная неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого «В холода», названная «Песней Федора», была представлена на торгах аукционного дома «Литфонд». Её стартовая цена составила 140 тысяч рублей, итоговая цена поднялась до 260 тысяч рублей.

Отмечается, что рукопись датируется шестидесятыми годами и представляет музейную и коллекционную ценность.

Кроме рукописи Высоцкого, на торгах были представлены редкие книги, автографы, фотографии, открытки и исторические бумаги. В том числе редкое петровское издание Иоганна Бухнера «Учение и практика артиллерии или Внятное описание», цена лота составила 950 тысяч рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на торги выставлено торпедо автомобиля «Москвич-2141», на котором в 1990 году разбился музыкант Виктор Цой. Стартовая цена лота составила 250 тысяч рублей.

В сентябре 2023 года организаторы аукциона Sotheby’s в Лондоне продали за 1,379 млн фунтов стерлингов черновик с текстом песни «Богемская рапсодия», записанный лидером британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри.