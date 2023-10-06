Москва, 6 октября, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Цены на поездки в такси в некоторых регионах Российской Федерации за прошлый месяц выросли от 1 до 44 процентов. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, слова которого приводят «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

«В ряде регионов наблюдается увеличение средней стоимости перевозки легковым такси. Разброс — от 1 до 44 процентов», — рассказал Луговенко, отметив, что рост цен был зафиксирован примерно в половине российских регионов.

По его словам, подобные тенденции в первую очередь вызваны недостаточным развитием в этой сфере в ряде субъектов ранее, до вступления в силу нового закона о такси.

Как передавало ИА Регнум, в августе Росстат сообщил о рекордном росте цен на такси. На тот момент средняя стоимость поездки на такси в России составляла 32,53 рубля за один километр пути, что является максимальным значением за последние десять лет.