Соледар, ДНР, 6 октября, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Памятник советскому лётчику Нафанаилу Морозову в полностью разрушенном в ходе боев городе Соледаре (ДНР) превратился в знак крепости для российских военных, сообщил журналистам командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» с позывным Амиго.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Его подразделение служит в составе казачьей добровольческой десантно-штурмовой бригады «Сибирь».

«У Господа нет других рук, кроме наших… Для нашей крепости он нам посылает знаки. Один из знаков крепости и правильности наших действий я считаю вот этот памятник», — сказал боец, видеозапись с рассказом которого приводит «РИА Новости».

Речь идёт о постаменте советскому военнослужащему, погибшему в 1942 году. Амиго заявил, что этот памятник очень сильно поддерживает российских военных.

«Сколько я держусь, стою в Соледаре, так и он стоит. Поддерживает… даже не представляете! Мы, может, будем поцарапаны, может, мы будем прострелены насквозь, но мы будем стоять. Это даже не обсуждается!» — подчеркнул доброволец.

Боец также сравнил стойкость памятника со стойкостью русского народа.

«Насквозь простреленный! Стоит! Мертвые деревья, живого ничего нет! Города живого нет, а он стоит и никто его не сдвинет! Это вот русский народ стоит», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября 2023 года стало известно, что к годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечается 8 сентября, приурочили завершение второго этапа реконструкции мемориального комплекса «Саур-Могила» на востоке ДНР. Первый этап восстановления мемориала проходил с мая по сентябрь 2022 года.

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» находится на вершине одноимённого кургана — одной из самых высоких точек Донецкого кряжа. Мемориал возвели в 1967 году и посвятили взятию этой высоты советскими войсками в период Великой Отечественной войны.

Штурм укреплений нацистов на Саур-Могиле стал ключевым эпизодом операции по освобождению Донбасса в июле–августе 1943 года. Высота также играла важную стратегическую роль в ходе боёв за Донбасс в 2014 году.