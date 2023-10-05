Киев, 6 октября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на 6 октября. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в момент взрывов в Киевской области не объявлялась.

Информация о возможных пострадавших или разрушениях гражданской инфраструктуры и иные подробности не приводятся.

Также сообщалось о взрывах в украинском Николаеве на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько взрывов прогремели в городе Кропивницкий Кировоградской области и в Миргороде Полтавской области на Украине. Жителей обеих регионов попросили не игнорировать воздушную тревогу и пройти в укрытие.