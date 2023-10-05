Москва, 6 октября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Директора ООО «Авангард» Александра Лазовского, обвиняемого по делу о гибели восьми человек в коллекторе арестовал заочно басманный суд города Москвы. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».

padonak39 Канализационный коллектор

По данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному руслу реки Неглинка в Москве. В городе начался сильный ливень, коллектор затопило, все восемь человек погибли.

«Суд избрал Лазовскому А. Ф. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции, либо с момента его задержания на территории РФ», — уточнил собеседник агентства.

Постановление о привлечении Лазовского в качестве обвиняемого по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель одного или нескольких человек, вынесено 24 августа. Как следует из текста, обвиняемый объявлен в федеральный и международный розыск.

Также по делу был привлечён и арестован гражданин Казахстана, глава IT-компании Александр Ким. Как утверждает защита, он создал интернет-площадку и предоставлял её для размещения объявлений об экскурсиях разного рода. Кроме того, арестован организатор экскурсии Никита Дубас.

Своей вины в произошедшей трагедии никто из фигурантов не признаёт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд арестовал организатора смертельной экскурсии диггеров Александра Кима до 21 октября.

Спасатели обнаружили 21 августа, на следующий день после ливня, тела 15-летней девушки, 17-летнего парня, а позднее двух супругов. Все они были участниками экскурсии. Остальных погибших нашли на следующий день.

Установлено, что организаторы, которых было трое, сообщили участникам экскурсии ложную информацию, что мероприятие безопасно, хотя проникновение в подземные сооружения было незаконным. С муниципальными службами Москвы экскурсию не согласовали. Свою вину они не признали.

Генерального директора ООО «Авангард» Лазовского ― объявили в розыск. Согласно имеющейся информации, 21 августа он покинул Россию и вылетел в Объединённые Арабские Эмираты.