Дамаск, 6 октября, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Представители террористических организаций в Сирии готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы дискредитировать российскую группировку войск на сирийской территории, сообщил журналистам замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По его словам, речь идёт об экстремистах, орудующих в южной части Идлибской зоны деэскалации. Кулить отметил, что в рамках подготовки этой провокации террористы получили от псевдогуманитарной организации «Белые каски» шесть емкостей с хлором.

Контр-адмирал уточнил, что опасный груз доставили в район населенного пункта Эриха. Замруководителя центра добавил, что, как считают в ЦПВС, террористы собираются инсценировать последствия применения отравляющих веществ после того, как российская авиация ударит по позициям боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагала Сирии и Турции вернуться к договору, разрешающему турецким военным по согласованию с Дамаском вести борьбу с террористами на сирийской территории. Он напомнил о существовании Аданского соглашения 1998 года, которое предполагает такие действия.

28 сентября Вадим Кулить проинформировал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили объекты террористов в Сирии. Ударам подверглись производственные цеха, местам хранения беспилотников и подземные укрытия боевиков в районе населённых пунктов Халлуба и Эль-Анкави (провинция Идлиб).