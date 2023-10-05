Вашингтон, 6 октября, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов Америки рассматривает использование программы грантов Государственного департамента в качестве временной возможности предоставления помощи Украине. Об этом 5 октября сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По информации источника, на фоне неопределённости в Конгрессе США о продолжении финансирования Украины американская администрация рассматривает другие пути, варианта и возможности поддержки Киева. Одним из вариантов Вашингтон считает возможность передачи финансирования по программе Госдепа, посредством которой США предоставляют гранты и займы на покупку американского вооружения.

Как отмечает Politico, по состоянию на 21 сентября в распоряжение Соединённых Штатов Америки осталось около 650 миллионов долларов из 4,6 миллиардов долларов, одобренные Конгрессом.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что у администрации США остались средства, которых хватит на оказание Украине поддержки лишь в течение двух месяцев. При этом он отметил, что сроки в том числе зависят от ситуации на поле боя и объёма будущих пакетов военной помощи.

Позднее президент США Джо Байден в беседе с журналистами анонсировал программную речь о поддержке Украины, с которой он выступит в ближайшее время. Также глава Белого дома выразил уверенность в том, что Конгресс придёт к решению о продолжении финансирования Киева.