Киев, 6 октября, 2023, 01:42 — ИА Регнум. Все военнообязанные на Украине должны быть готовы к тому, что их направят на фронт, заявил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин, слова которого 5 октября приводит издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Если говорить о «всех» как обо всём населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан… каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придётся защищать родину с оружием в руках», — сказал Истомин.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал назначить ему встречу с Владимиром Зеленским, чтобы срочно изложить ему своё видение ситуации на фронте и призвать внести изменения в приказы о мобилизации. Кроме того, он заявил, что не видит возможности для проведения выборов в стране до завершения конфликта.

В начале месяца депутаты Верховной рады выступили с предложением отменить действующие предельные сроки пребывания на военной службе и разрешить офицерам и рядовым служить после достижения возраста 65 лет, а генералам — после 70 лет.