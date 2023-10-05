Ереван, 6 октября, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Армении выражает разочарование в связи с заявлением, сделанным делегацией Организации Объединённых Наций по итогам визита в Нагорный Карабах, говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Иван Шилов ИА Регнум Армения

По мнению Еревана, визит делегации ООН во главе с постоянным координатором всемирной организации в Азербайджане нельзя рассматривать как межведомственную миссию по сбору фактов. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, эта поездка «никак не отражает ожидания армянской стороны и международного сообщества».

Также в МИД Армении утверждают, что пресс-релиз, опубликованный по итогам указанного визита, носит предвзятый характер и не описывает реальную ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, делегация ООН посетила Нагорный Карабах 2 октября. Это произошло впервые за 30 лет. В делегацию вошли представители разных агентств всемирной организации.

12 сентября президент России Владимир Путин напомнил, что власти Армении фактически признали, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Речь идёт о заявлении, подписанном армянским премьер-министром Николом Пашиняном в октябре 2022 года по итогам переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Праге.

Этот документ признаёт Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является частью Азербайджана. 5 октября 2023 года Пашинян на саммите в Гранаде (Испания) поставил подпись под новой декларацией о признании Нагорного Карабаха за Баку.

19 сентября 2023 года Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе под предлогом «антитеррористических мероприятий локального характера». 20 сентября стороны конфликта при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня. Власти Нагорного Карабаха объявили, что республика прекратит своё существование с 1 января 2024 года.