Киев, 6 октября, 2023, 01:29 — ИА Регнум. Руководитель специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александра Устинова заявила, что у Вооружённых сил Украины осталось оружия лишь на полтора месяца.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как сообщает украинское издание «Страна. ua», если Соединённые Штаты Америки в ближайшее время не смогут определиться с выделением Украине дополнительной помощи, у Вооружённых сил Украины закончится оружие.

Устинова отметила, что ежемесячно Киев тратит порядка трёх миллиардов долларов на вооружение для украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, ранее историк Хэл Брэндс в статье для агентства Bloomberg сообщил, что Украина может оказаться в патовой ситуации и даже начать переговоры на невыгодных для себя условий из-за сокращения поддержки со стороны Соединённых Штатов Америки, которые в последнюю неделю столкнулись с бюджетными проблемами, не позволяющими срочно оказать военную поддержку ВСУ.

Напомним, 1 октября президент США Джо Байден подписал закон, который ранее одобрил Конгресс, позволяющий продолжить финансирование федерального правительства на 45 дней. При этом в документе не выделено средств для нового финансирования Украины.