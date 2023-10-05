Вашингтон, 6 октября, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Пост спикера палаты представителей Конгресса готов на время занять экс-президент США Дональд Трамп, если республиканцами не будет согласована иная кандидатура. Об этом 5 октября передает Fox News.

Gage Skidmore Трамп

Трамп пояснил, что готов на короткий срок занять пост спикера, до тех пор, пока члены палаты представителей не договорятся о постоянном кандидате.

«Я делаю это не потому, что хочу. Я сделаю это, если будет нужно, если они не смогут прийти к решению», — уточнил Трамп.

По словам экс-главы Белого дома, он согласен занять третий по значимости пост в государстве на срок 30, 60 или 90 дней, пока члены Республиканской партии будут обсуждать более долгосрочный вариант. Трамп отметил, что просьба исходила от его «друзей» в Конгрессе США.

Если кандидатура Трампа будет одобрена, то впервые спикером палаты представителей станет человек, сам в палате не состоящий. Однако законодательством США такой вариант допускается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент США Трамп якобы намерен посетить Капитолий и обсудить с республиканцами, которые составляют большинство в палате представителей, выборы спикера. Предполагается, что Трамп может палаты представителей и, возможно, предложит свою кандидатуру на пост спикера.

Подчёркивалось, что окончательное решение политиком ещё не принято.