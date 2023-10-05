Вашингтон, 6 октября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Защита экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа рассчитывает убедить суд прекратить дело против него о штурме Капитолия, ссылаясь на тот факт, что на момент инкриминируемых деяний Трамп обладал иммунитет как глава государства.

Gage Skidmore Трамп

«Суду следует закрыть дело, основываясь на президентском иммунитете», — говорится в ходатайстве, поданном в суд Вашингтона.

Защита Дональда Трампа указал, что вменённые экс-президенту деяния входят во «внешний параметр президентских полномочий», из чего, по мнению защиты, они не могут быть основой уголовных обвинений.

Кроме того, адвокаты бывшего главы государства утверждают, что прокуратура не имеет права утверждать, что «усилия Трампа по обеспечению полноценности выборов» были за рамками его президентских обязанностей.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный прокурор Соединённых Штатов Америки Мерри Гарленд заявил о готовности подать в отставку в том случае, если глава Белого дома Джо Байден попытается вмешаться в расследование дела экс-президента США Дональда Трампа. Гарленд заверил, что Байден пока ни разу не пытался вмешиваться в процесс расследования.