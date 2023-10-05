Вашингтон, 6 октября, 2023, 00:53 — ИА Регнум. Визит в Капитолий может совершить экс-президент США Дональд Трамп, где обсудит выборы спикера палаты представителей и, возможно, предложит свою кандидатуру. Об этом 5 октября сообщает издание Politico со ссылкой на анонимный источник в Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Бывший президент Дональд Трамп рассматривает возможность визита в Капитолий на следующей неделе, где он открыт к тому, чтобы предложить себя кандидатом в спикеры», — сказано в публикации.

При этом подчёркивается, что окончательное решение политиком ещё не принято.

Сам Трамп обещал помочь с проведением выборов спикера палаты представителей, где большинство составляют республиканцы, но сам утверждал, что сфокусирован на предстоящей борьбе за пост главы государства.

В истории США спикером палаты представителей ещё ни разу не был человек, сам в ней не состоящий, однако такой вариант не является нарушением законодательства и вполне допустим. Часть конгрессменов уже высказались за то, чтобы пост спикера после отстранения Кевина Маккарти занял Трамп.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президента США Дональда Трампа предложили назначить на освободившийся после отставки Кевина Маккартипост спикера палаты представителей. Инициативу выдвинул 4 октября конгрессмен Трой Нильс. При этом в январе фамилия Трампа уже звучала в ходе многочисленных раундов голосования за спикера палаты представителей.

Временным спикером палаты стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Сейчас нет фаворитов среди кандидатов, предложенных на должность спикера. Не исключено, что для окончательного утверждения кандидатуры на этот пост может понадобиться несколько дней.