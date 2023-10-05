Хомс, Сирия, 5 октября, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Как минимум 80 человек погибли, 240 получили ранения в результате атаки беспилотников на военный колледж в городе Хомс на западе Сирии. Об этом 5 октября заявил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габбаш, сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА Регнум

«Террористическая атака на военный колледж в Хомсе привела, по предварительным данным, к 80 погибшим и 240 пострадавшим, среди них есть женщины и дети», — уточнил аль-Габбаш.

По данным минобороны Сирии, атака беспилотников с минами на борту на военный колледж произошла во время церемонии выпуска курсантов.

«Вооружённые террористические группировки, поддерживаемые известными международными сторонами, совершили сегодня в полдень нападение на церемонию выпуска студентов-офицеров военного колледжа в Хомсе с применением беспилотников со взрывчатыми веществами», — сказано в заявлении минобороны Сирии.

Правительство Сирии объявило трёхдневный траур по жертвам террористической атаки. По всей стране, а также в посольствах и дипмиссиях Сирии за рубежом в знак траура будут приспущены государственные флаги.

МИД Сирии обратился к ООН и Совету Безопасности ООН с требованием осудить нападение на военный колледж в Хомсе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что воздушно-космические силы РФ поразили террористические объекты в Сирии. Об успешной операции лётчиков сообщил журналистам замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Удары были нанесены по производственным цехам, местам хранения беспилотников террористов, а также по их подземным укрытиям в районе населённых пунктов Халлуба и Эль-Анкави сирийской провинции Идлиб.