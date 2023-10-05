Москва, 5 октября, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Сумку и браслет общей стоимостью около двух миллионов рублей изъяли сотрудники таможни у «Мисс Москвы — 2018» Ксении Паленовой в аэропорту Шереметьево. Об этом 5 октября сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео Кристина Паленова

Возвращаясь из Стамбула в Москву, 12 августа девушка попыталась провезти через таможню браслет Cartier стоимостью €15 тысяч и сумку Hermes за €5 тысяч, общая стоимость вещей превышала максимально допустимую для ввоза в Россию сумму. Вещи были изъяты и отправлены на экспертизу.

При этом отмечается, что Паленова якобы хотела уйти от ответственности за нарушение таможенного законодательства России, пытаясь передать взятку должностным лицам ЛУ МВД в аэропорту Шереметьево. Кроме того, владелица люксовых вещей пыталась подделать чеки и указать в них заведомо меньшую стоимость приобретённого.

В ходе следствия была опрошена начальник следственного отдела в аэропорту Шереметьево, которая указала, что 27 сентября она связалась по телефону с начальником дознания Шереметьевской таможни для уточнения информации о ходе проверки по данному инциденту.

Начальник дознания подтвердил, что в отношении Паленовой проводится проверка. При этом он уточнил, что в выписке журнала в Шереметьево нет никаких данных о контрабанде ювелирных изделий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники пограничной службы России задержали в Амурской области иностранных граждан, которые хотели вывезти с российской территории золото на сумму 18 млн рублей. Злоумышленники пытались выдать золотые изделия за декоративные подвески. Вес всего золота составил более трёх килограммов.