Ереван, 5 октября, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о подготовке совместного мероприятия ЕС — США, направленного на поддержку Армении. Об этом она заявила в четверг, 5 октября, на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент фон дер Ляйен проинформировала [Никола Пашиняна. — Ред.] о подготовке совместного мероприятия ЕС — США для поддержки Армении», — сообщили в пресс-службе главы Еврокомиссии по итогам встречи фон дер Ляйен с Пашиняном в Гранаде на полях саммита Европейского политического сообщества.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны договорились о продолжении реализации важных проектов, а Еврокомиссия обязалась усилить техническое содействие Армении в сферах безопасности полётов и ядерной безопасности.

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен анонсировала двукратное увеличение объемов гуманитарной помощи Евросоюза для Армении (с 5,2 до 10,4 миллиона евро) на фоне происходящего в Нагорном Карабахе.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите в Гранаде подписал декларацию, в которой Нагорный Карабах признаётся Ереваном территорией Азербайджана. На встрече также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, председатель Евросовета Шарль Мишель. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев в Гранаду не прибыл.

Напомним, ранее Пашинян уже признал Карабах территорией Азербайджана в октябре 2022 года, когда на встрече с Алиевым в Праге подписал Алма-Атинскую декларацию 1991 года, где регион был обозначен как часть азербайджанкой территории.