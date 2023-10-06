Москва, 6 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. С мая по август 2023 года количество поездок по России выросло почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Министерства экономического развития. Максимальный рост туристического потока зафиксирован в Дагестане, где количество гостей увеличилось в семь раз. Также россияне стали чаще отдыхать в Алтайском крае, Адыгее, Магаданской и Ленинградской областях. В сентябре самым популярным направлением для внутреннего туризма стала Москва.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горный Алтай

С ростом интереса россиян к поездкам по России в регионах стали появляться новые гостиницы и началась реновация номерного фонда. На этой волне стали также открываться рестораны, разбиваться парки и создаваться новые точки притяжения. Также на внутренний турпоток позитивно влияет реклама достопримечательностей одних регионов в других. В Москве в большом количестве можно встретить билборды с призывами посетить Калугу, Тулу, Казань и так далее.

В Минэкономразвития совместно с представителями бизнес-сообщества посчитали: к 2030 в России нужно построить 238 тысяч гостиничных номеров. Президент и правительство РФ утвердили развитие туризма в качестве одного из самых приоритетных направлений в экономике страны. В рамках соответствующего нацпроекта только на программу строительства модульных гостиниц было выделено дополнительно 11 миллиардов рублей. Кроме того, в ближайшие два года будет построено восемь тысяч номеров только по этой программе.

Дополнительный эффект развитию внутреннего туризма дает объединение национальных проектов по туризму и по МСП. Приоритетом по финансированию малого и среднего бизнеса по программам поддержки являются обрабатывающая промышленность и туризм.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич видит в этом большой потенциал: «Гостиничный бизнес пока занимает не очень большую долю в общем объеме кредитования. Однако мы видим, что у компаний растет запрос на заемное финансирование. Так, доля кредитования МСП в этом году показывает двукратный рост по сравнению с прошлым». По его словам, свой вклад вносит и господдержка — на нее приходится каждый третий рубль. За текущие полгода ее объем уже превысил показатели 22-го года, добавил он.

«Хорошая динамика и по количеству кредитов. При этом 90% господдержки сконцентрировано на стимулировании инвесткредитования», — подчеркнул Исаевич. Драйвером стал запуск летом прошлого года совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. За счет нее МСП привлекли 16,7 млрд на реализацию 148 проектов. В этом году 7,2 млрд рублей получили 56 гостиничных проектов на создание и модернизацию более трех тысяч номеров. «До последнего поднятия ключевой ставки там было 2,5 и 4%. Сейчас 7,5 и 9% годовых», — заключил Исаевич.

Льготные кредиты в рамках нацпроекта получают и крупные проекты в туристической отрасли. Однако здесь встает вопрос кадров. По оценкам Минэкономразвития, к 2030 году отрасль потребует притока дополнительно 400 тысяч высококвалифицированных специалистов. В создании «новых смыслов поездок» очень важна роль региональных властей. Именно они должны сформулировать, зачем людям из Сибири ехать на Дальний Восток, в ЦФО и наоборот.

Пресс-служба ВЭБ.РФ Программа «Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития»

Так, ВЭБ и Минэкономразвития запустили в школе управления «Сколково» (также входящей в орбиту ВЭБа, как и Корпорация МСП) программу для мэров городов в сфере туризма. Это курс для управленческих команд из 200 российских городов. За год обучение пройдут 1000 человек. В первый поток попали команды из 33 городов страны, во второй, который стартует буквально на днях, — еще 30. Сама программа состоит из пяти модулей, которые посвящены внутреннему туризму, городской среде и туристической инфраструктуре, повышению качества сервиса и кадровому обеспечению, маркетингу и продвижению территорий, а также управлению командой в условиях неопределенности.

«Для ВЭБа это уже третья программа. Первая программа была посвящена 319 моногородам, затем была программа по 100 крупнейшим городам. Сейчас это новое измерение городской экономики — туризм и 200 городов, которые складываются в несколько туристических маршрутов», — рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он добавил, что для ВЭБа эта программа позволит поддержать бизнес-проекты на уровне муниципальной экономики. «Из множества этих бизнес-проектов будет складываться новая атмосфера и новое качество жизни в городе», — отметил Игорь Шувалов.

В состав команды от города включены порядка пяти человек: представители муниципальных и региональных администраций, в том числе профильные специалисты по туризму. Для каждого города будет разработана модель городской экосистемы туризма.

Для городов это очень важно, заявила в рамках Форума регионов России руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» (группа ВЭБ) Ксения Титова. По её словам, сейчас в России путешествует меньше половины всего трудоспособного населения. Доля молодых, в возрасте от 16 до 24 лет, в турпотоке составляет 15%, где доля студентов — 9%. Основная группа путешественников — это граждане от 31 до 49 лет. В проектном офисе понимают, что останавливает остальных: «Среди трех основных причин отказа от путешествий — бюджет поездки (33%), отсутствие времени (21%) и неразвитость инфраструктуры для семейного отдыха с детьми (8%)». При этом исследование проектного офиса показывает, что до половины стоимости путешествия — это транспортные расходы, добавила Ксения Титова. «Создавая наиболее востребованные форматы размещения, возможности для путешествий на близкие расстояния, предложения для поездок выходного дня и инфраструктуру для отдыха семей с детьми, мы можем вовлечь в туризм подавляющее большинство россиян. Все эти факторы мы обязательно учитываем при разработке мероприятий дорожных карт и при проектировании всесезонных курортов», — подчеркнула она.

Светлана Шаповалова Отдых на Алтае

Таким образом, развитием туризма сегодня занимаются многие структуры, в том числе — ряд входящих в периметр координации ВЭБ.РФ. Каждый со своей стороны: кредиты и инвестиции, подготовка кадров и работа с регионами — всё для того, чтобы в итоге в конкретных российских городах появлялись не только новые дороги и гостиницы, но и поводы для того, чтобы в эти регионы приезжали всё новые и новые гости.