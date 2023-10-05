Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Никола Пашиняна премьер-министром Армении избрал армянский народ, а не кто-то привёл к власти для «сдачи» Нагорного Карабаха, заявил президент России Владимир Путин 5 октября, участвуя в заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Он возразил на соответствующие выступление главного редактора телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян.

«Это был выбор армянского народа. Да, можно по-разному относиться к избирательным процессам, но это факт, поэтому я здесь с вами не согласен», — сказал Путин.

Российский лидер также не согласился с мнением, что Пашинян старался сдать Карабах Азербайджану. Президент напомнил, что глава армянского правительства после прихода к власти назвал непризнанную республику частью армянского народа, чего ранее никто не говорил.

При этом Путин напомнил, что Ереван признал Карабах частью азербайджанской историей, что сделало неизбежным переход региона под контроль Баку.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян в апреле 2021 года ушёл в отставку, как требовала оппозиция, обвиняя его в поражении в 40-дневной карабахской войне в 2020 году. Он также объявил внеочередные парламентские выборы, оставаясь исполнять обязанности главы правительства. Большинство граждан переизбрали Пашиняна, его снова назначили на пост премьер-министра в августе 2021 года.

В октябре 2022 года Пашинян в Праге подписал Алма-Атинскую декларацию от 1991 года, признав таким образом Карабах территорией Азербайджана. 19 сентября 2023 года Баку объявил военную спецоперацию на территории непризнанной республики. Она завершилась через сутки, стороны конфликта при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии, а карабахские власти согласились на условия азербайджанской стороны.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, котором объявил, что республика прекратит существование с 1 января 2024 года.