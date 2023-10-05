Красноярск, 5 октября, 2023, 21:14 — ИА Регнум. В Красноярске зарегистрировали первый случай заражения штаммом коронавируса «Эрис», сообщили в Роспотребнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 («Эрис»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что значимых изменений в части тяжести заболевания коронавирусом с появлением этого штамма не ожидается. Роспотребнадзор еженедельно проводит мониторинг циркуляции вирусов гриппа и штаммов COVID-19.

Согласно результатам последних региональных исследований, в этом сезоне вирусы гриппа на территории Красноярского края пока не выявили.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Роспотребнадзоре заявили, что в период с апреля по август 2023 года в России выявили 17 случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 «Эрис». По данным ведомства, первые единичные случаи инфицирования выявили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, Республиках Бурятия и Хакасия.

Всемирная организация здравоохранения 10 августа сообщила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса.

Впервые штамм коронавируса EG.5 зафиксировали 17 февраля 2023 года.

Доктор медицинских наук и известный телеведущий Александр Мясников рассказал 17 сентября, что «Омикрон» мутирует куда быстрее, чем разрабатываются вакцины.