Москва, 5 октября, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что около 335 тыс. человек подписали контракты с Вооружёнными силами России за год. Кроме того, РФ по некоторым направлениям в разы увеличила выпуск техники и вооружений для СВО.

«В этом потоке добровольцев выражаются поддержка и доверие народа», — сказал президент на в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

Ещё 5 тысяч подписали краткосрочные контракты, уточнил Путин.

Ранее 5 октября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что зачисление контрактников в Вооруженные силы РФ идёт по плану и даже «несколько лучше, чем предполагалось».

По его словам, количество таких военнослужащих каждый день возрастает практически на 1,5 тыс. человек.

Министр обороны Сергей Шойгу указал, что только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан.