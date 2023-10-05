Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в России нет частных военных компаний (ЧВК), потому что нет законов по этому поводу.

«Это было журналистское наименование — частная военная компания. В России нет частных военных компаний, потому что нет [соответствующего] закона», — сказал российский лидер на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что опыт группы «Вагнер» как частной военной компании был корявым, потому что не был основан на законе. Путин добавил, что несколько тысяч бывших бойцов ЧВК уже подписали контракты с Минобороны.

Глава государства также заявил, что сейчас нет единого мнения, нужны или нет России частные военные компании. По словам президента, если и создавать ЧВК, то надо делать это на основе закона.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Путин заявил, что государство оплачивало деятельность «Вагнер» и с мая 2022 года по май 2023 года заплатило ЧВК 86 млрд 262 млн рублей. Эти деньги выделялись на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты.

ЧВК «Вагнер» с начала специальной военной операции принимала участие в военных действиях на Украине.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы. Президент назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола в стране.