Москва, 5 октября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дисскусионого клуба «Валдай» рассказал о ходе экспертизы тел погибших при крушении самолёта экс-глав группы «Вагнер» Евгения Пригожина были обнаружены фрагменты ручных гранат.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внешнего воздействия (на самолёт) не было», — процитировал Путин отчёт главы СКР Александра Бастрыкина.

При этом Путин отметил, что экспертизы на наличие алкоголя или наркотиков в телах погибших не проводилась, хотя её стоило бы сделать. Президент напомнил, что в офисе «вагнеровцев» были найдены не только 10 млрд рублей, но и кокаин.

23 августа частный самолёт Embraer Legacy с Пригожиным и командиром группы «Вагнер» Дмитрием Уткиным на борту упал вблизи посёлка Куженкино в Тверской области. Всего на борту было 10 человек, все погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял 30 августа, что следователи пока не пришли к выводам о причинах катастрофы. Одна из версий — преднамеренное злодеяние.