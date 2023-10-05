Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит транзит газа через Украину во исполнение обязательств перед европейскими получателями. Об этом он сказал 5 октября на пленарной сессии Валдайского клуба.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы же транзитируем через территорию Украины, и платим деньги за этот транзит, на минуточку. Мы слышим, что мы агрессоры, что мы такие-рассякие, но деньги, судя по всему, не пахнут, деньги получают за транзит с удовольствием», — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем российская сторона готова увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) и соответственно строительство новых трубопроводов для поставок. Путин отметил, что Россия заинтересована в таком сотрудничестве с теми странами, которые хотят получать российский продукт.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Киев не гнушается зарабатывать на транзите российского газа, Путин говорил на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума (ЕАЭС) 24 мая. Через Украину проходят две нитки газопровода, одну из которых Украина самостоятельно закрыла, напомнил президент, но по оставшейся Россия благополучно продолжает поставлять газ в Европу.

Позднее, 22 июня, министр энергетики Украины Герман Галущенко предположил, что Россия и Украина, вероятно, не найдут соглашения в вопросе продления контракта на транзит газа, действие которого истекает в конце 2024 года. По его мнению, невозможно представить, как это произойдёт на двусторонней основе и даже с привлечением к переговорам европейских политиков. Спустя месяц Галущенко заявил об отказе Киева от переговоров по продлению соглашения.

В то же время, глава германской Wintershall Dea Марио Мерен говорил, что прекращение транзита через Украину приведёт к росту цен на газ. Сейчас российский газ через украинскую территорию поступает в Восточную Европу, в Словакию, Венгрию и Австрию, которые могут оказаться соответственно наиболее заинтересованными в том, чтобы транзит не прекращался. Особенно важной может стать роль Венгрии, которая на официальном уровне выступила за его сохранение.