Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин раскритиковал то, как советские войска вывели из Восточной Европы в «чистое поле» и без обязательств Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Не было никакого смысла держать там войска, если народы этих стран не хотели их видеть на своей территории. Но то, как это происходило <…> вызывает много вопросов», — сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава российского государства напомнил, что военные уходили просто в «чистое поле».

Российский лидер добавил, что при выводе советских войск надо было согласовать новую систему безопасности, которая бы не привела к сегодняшнему кризису. Западные партнеры не взяли на себя вообще никаких обязательств.

Об ошибке вывода советских войск из Восточной Европы в 2019 году говорил российский политик Владимир Жириновский.

В феврале 1990 года советские войска начали покидать Чехословакию. Спустя месяц войска СССР начали покидать Венгрию. Там находились порядка 70 тысяч советских солдат и офицеров. Позднее 50-тысячный советский военный контингент стал покидать Польшу, а затем и ГДР.