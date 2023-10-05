Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября президент России Владимир Путин призвал пользоваться дверью вместо того, чтобы лезть в «окно в Европу» и «рвать штаны».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас вот коллеги говорили, мир меняется и лазить всё время в окно, туда-сюда, значит штаны себе рвать — не самое лучшее занятие. Зачем лезть в окно, когда есть другие двери?», — задался вопросом глава государства.

Путин подчеркнул, что цивилизационный код России основан на христианстве, так же, как и Европы.

«Это, безусловно, нас объединяет», — отметил он.

Поэтому, как заявил президент, Россия не будет навязываться Европе, которая сама создаёт убыточный в первую очередь для себя отгораживающий железный занавес, несмотря на отдельные общие черты.

«Это же не мы захлопываем дверь для совместного общения», — резюмировал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин уже говорил о пользе «окна в Европу» как такового. В 2022 году его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что глава государства, как глубокий знаток российской истории, высоко ценит роль в ней императора Петра I, поэтому не планирует «закрывать окно».

Позднее, выступая на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности 4 октября, президент России заявил, что у страны много друзей в Европе, которые разделяют её взгляды на традиционные ценности. Путин заявил, что те, кто считает, что они себя уже изжили, ведут себя агрессивно, но те, кто их придерживается, поступают правильно. Он отметил, что такие люди просто не выпячивают свои взгляды, в отличие от любителей нетрадиционных ценностей.

На заседании клуба «Валдай» Путин заявил, что Россия, как самая территориально крупная страна в мире, не ищет новых земель, и у неё нет интересов с точки зрения отвоевания территорий. По словам главы государства, стране необходимо ещё полноценно освоить собственные регионы, такие как Сибирь и Дальний Восток.