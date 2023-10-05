Москва, 5 октября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин русской поговоркой ответил на заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армян.

Кадр из видео Шарль Мишель

С просьбой прокомментировать слова главы Евросовета в российскому лидеру обратился директор дискуссионного клуба «Валдай» по научной работе Федор Лукьянов.

«Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», — сказал президент.

Ведущий поправил: «Корова».

«Корова, кобыла — не важно. Животное короче какое-то», — пошутил в ответ президент.

3 октября Мишель заявил, что Россия якобы не обеспечила мир и безопасность вокруг Нагорного Карабаха и якобы предала армянское население.

Это уже не первое подобное заявление со стороны ЕС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напоминала, что настоящим предателем Армении является Евросоюз, а не Россия, как это пытались навязать армянским гражданам. Кроме того, дипломат подчеркнула, что Брюссель оставался в стороне и молча следил за происходящим в Карабахе, в то время как российские миротворцы оказывали поддержку местному населению.

В рамках «Валдая» Путин также напомнил, что в прошлом году руководство Армении с подачи Европы само признало Карабах частью Азербаджана. 5 октября стало известно, что армянский премьер Никол Пашинян на встрече в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. м, что включает в себя Нагорный Карабах.