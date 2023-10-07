Москва, 7 октября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Случаи заражения штаммом коронавируса EG.5 «Эрис» могут встречаться во всех российских регионах. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее случаи «Эрис» зарегистрировали в Красноярском крае.

«Невозможно удержать штамм внутри одного региона, если не вводить, как в Китае, полный локдаун. А ещё стоит учитывать, что современные штаммы очень заразны. Они значительно заразнее, чем «Дельта», чем уханьский», — поделился Хухрев.

При этом, как отметил врач, несмотря на высокую контагиозность новых штаммов, само заболевание протекает достаточно легко, а у некоторых — с незначительной симптоматикой. Единственное осложнение нового коронавирусного штамма, на которое обратил внимание врач, заключается в продолжительном сохранении высокой температуры тела.

«Высокая температура может сохраняться гораздо дольше, до семи дней, когда при гриппе, например, до пяти. И реальность такова, что против последних новых штаммов коронавируса прививка не эффективна. Есть специалисты, которые говорят, что с прививкой он будет протекать легче, но эти новые штаммы итак способствуют довольно лёгкому течению болезни», — рассказал врач.

Он отметил, что летальность у новых штаммов, в том числе «Эрис», крайне низкая и в больницу с ними попадают тоже значительно реже. При этом Хухрев напомнил, что в целях профилактики стоит соблюдать и действовавшие раньше рекомендации — чаще мыть руки, избегать массовых скоплений людей, а при первых признаках болезни ограничить контакты и обратиться к специалисту. Врач обратил внимание, что когда в стране были ограничения в передвижениях и действовали указания носить маски, то тогда отмечалось значительное снижение заболеваемостью не только коронавирусом, но также и гриппом, и ротовирусными инфекциями. Хухрев также объяснил, почему нет случаев заражения гриппом, когда уже фиксируется циркуляция штамма «Эрис».

«Ещё не время для гриппа. У него есть две волны — ноябрь–декабрь и февраль–март. Поэтому ему рано ещё. А коронавирус как раз наступает — начались похолодания, иммунитет ослабевает, к тому же многие ещё вернулись из отпусков, из поездок, где могли заразиться этим штаммом «Эрис», — поделился Хухрев.

Ещё в августе в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о выявлении в России 17 случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5 «Эрис» в период с апреля по август 2023 года. Как рассказал в беседе с корреспондентом ИА Регнум иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, новый вариант EG.5 омикрон-штамма коронавируса не представляет большой опасности для людей, потому что даже при высоком уровне заразности не является патогенным. По словам специалиста, само появление новых подвидов коронавируса говорит о том, что его эволюция продолжается и эпидемия перешла из острой фазы в подострую. Вирус стремится сохранить адаптивность к популяции, поэтому выросла его заразность

27 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения тотального масочного режима в связи с распространением вируса COVID-19 в России пока нет, решения о масочном режиме для работников медицинских и социальных организаций принимаются в субъектах РФ исходя из ситуации.

Как передавало ИА Регнум, в Москве пройдут клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19. По словам исполняющей обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, сотрудники Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, разработавшие вакцину «Спутник V», уже успели разработать новый вариант вакцины от варианта коронавируса «Омикрон».

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, масочный режим в России вводить не планируется, локальные ограничения могут временно вводиться в учреждениях из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.