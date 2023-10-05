Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Развитие отношений России с Китаем нацелено на положительный результат, а не противостояние с кем-либо, заявил президент Владимир Путин 5 октября в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Вся эта работа не строилась против кого-то. Она имеет созидательное начало и направлена исключительно на достижение положительного результата как для нас, России и Китая, так и для наших партнёров во всём мире», — сказал он.

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