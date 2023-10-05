Москва, 5 октября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Резолюция Европейского парламента с призывом ввести санкции против Азербайджана носит рекомендательный характер и призвана показать проживающим в ЕС этническим армянам заботу и неравнодушие законодательных органов Европы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 5 октября заявил Ильяс Зарипов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести экономические санкции, а также пересмотреть сотрудничество Европейского союза с Азербайджаном в области энергетики.

«Серьёзных санкций против Азербайджана ЕС не примет, иначе он опять высечет сам себя, — сказал Зарипов. — Прекратив покупать нефть из Азербайджана, он останется без нефти, а потом заплатит за неё дороже, когда Евросоюзу её продадут, например, турецкие компании. Если же вводить другие санкции, скажем, ограничив поставку некоторых товаров, то Азербайджан с легкостью их купит через Турцию или другие страны».

Как полагает экономист, Азербайджан может зеркально или ассиметрично ответить на санкции ЕС.

«Самому ЕС невыгодны санкции и с политической точки зрения, так как глупо терять внешне лояльного или хотя бы нейтрального торгового партнёра из-за такой неадекватной реакции на некие требования небольшой части электората, — сказал Зарипов. — Кроме того, в случае введения санкций против Азербайджана он станет ближе к России, образуя с Турцией кавказско-черноморский треугольник в геополитически важном для западных стран регионе».

Кроме того, США пока не выразили своего неудовольствия действиями Азербайджана, а страны ЕС всегда идут в фарватере Вашингтона, даже если это противоречит их национальным интересам.

Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова также считает, что экономических санкций ЕС в отношении Азербайджана не будет.

«Азербайджан, как и Турция, находится в географически выгодном с позиции логистики месте, потому проблемы с экспортом и импортом устроить ему сложно. Попытки экономического давления ЕС на Баку могут обернутся экономическим сближением Москвы и Баку», — объяснил Тимофеев.

В свою очередь, Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова, напомнила, что экспорт Азербайджана состоит из нефти более чем на 90%. И основная её часть идёт в Италию и Турцию. Если Евросоюз примет решение об ограничении импорта нефти из Азербайджана или введении потолка цен, то это в большей степени ударит по экономикам самих европейских стран.

«Что же касается импорта Азербайджана, то главными партнёрами являются Россия, Турция и Китай, которые остаются надёжными поставщиками. В пользу Азербайджана говорит и низкая зависимость от импорта из стран Евросоюза: так, на долю Германии приходится менее 5%, а на Италию — менее 2,5%», — объяснила Прикладова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению авторов резолюции, призывающей ввести санкции против Азербайджана, члены его правительства ответственны за многочисленные нарушения прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе. Также евродепутаты призывают Евросоюз снизить зависимость от газа из Азербайджана или даже полностью прекратить закупки азербайджанских углеводородов.

Между тем азербайджанские власти заявляют, что готовы к переговорам с Евросоюзом и Арменией в трёхстороннем формате. Как заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев, Баку был автором множества мирных инициатив, и в том числе мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По имеющейся информации, Алиев так поступил из-за того, что ему не удалось добиться согласия Франции и Германии на участие в этих переговорах турецкой стороны. Таким образом, в срыве встречи Баку обвиняет Париж и Берлин.

Азербайджан начал военную операцию в Карабахе 19 сентября. Она закончилась на следующий день согласием Степанакерта на условия Баку. Пашинян заявил, что конфликт не затрагивает Армению. Позже из Карабаха в Армению уехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в распространении среди армянского населения небылиц о якобы имевшем место российском предательстве.

В свою очередь, президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что власти Армении сами признали Нагорный Карабах частью Азербайджана.