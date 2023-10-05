Москва, 5 октября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. В Красногорске задержали Юлию Сметанкину, жену Петра Каримова, сына бывшего президента Узбекистана, сообщает Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным источников, женщина была в магазине и нашла на полу кошелёк. После этого попыталась связаться с владельцем кошелька, который, придя на место, объявил, что в нём было 35 тыс. рублей, и потребовал их с Юлии.

Сметанкина утверждала, что денег в кошельке не было. Её доставили в отделение.