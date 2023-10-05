* внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Киев, 5 октября, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал назначить ему встречу с лидером киевской власти Владимиром Зеленским. С ним он хочет обсудить критическую ситуацию в зоне боевых действий.

Телеканал Вітер Кропивницький

«Требую встречи с Зеленским», ― написал парламентарий в Telegram-канале.

Гончаренко пояснил, что хочет изложить украинскому лидеру своё видение положения дел на фронте. Также в случае проведения подобной встречи законодатель планирует дать Зеленскому несколько советов о том, что надо делать.

Депутат планирует затронуть такие вопросы, как работа системы выплат военнослужащим, отсутствие изменений в приказы о мобилизации и демобилизации.

Он указал на необходимость отпустить граждан из «рабства» и давать им возможность каждые три месяца возвращаться домой и затем отправлять на фронт ещё на три месяца.

Гончаренко также не видит смысла в проведении выборов президента Украины до окончания конфликта.

«Ситуация критическая на фронте. Сейчас не время разводить балаган и цирк», — подчеркнул депутат Рады.

Как сообщало ИА Регнум, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что украинские войска уже фактически разгромлены, что позволяет России выбирать приемлемый способ завершения конфликта. По его словам, Россия может постепенно давить на киевские власти, не для того чтобы заморозить конфликт, а чтобы спровоцировать в Киеве политический коллапс.

Он добавил, что ВСУ в течение лета 2023 года потеряли более 70 тысяч военных в тяжёлых боях при попытках контрнаступления на оборонительные укрепления ВС России.

Историк Хэл Брэндс отметил, что из-за сокращения поддержки со стороны США Украина может оказаться в патовой ситуации и даже начать просить мира на невыгодных для себя условиях.