Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объяснил произнесённую им фразу о том, что границы России нигде не заканчиваются.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это [высказывание] в первую очередь имеет цивилизационный смысл», — сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ на просьбу прокомментировать высказывание.

Российский лидер рассказал, что впервые он произнёс эту фразу в разговоре с одним из бывших американских президентов в Огарёве. Как уточнил Путин, сказал он это в шутку.

Как сообщало ИА Регнум, во время выступления на заседании клуба «Валдай» российский президент заявил, что Российская Федерация самая большая по территории страна в мире и не ищет новые земли. Путин добавил, что у России нет никаких интересов с точки зрения отвоевания дополнительных территорий. По словам главы государства, перед Россией ещё стоят задачи по освоению Сибири и Дальнего Востока.