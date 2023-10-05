Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Москва неоднократно предлагала Еревану компромиссные решения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, но руководство Армении каждый раз отказывалось от них, заявил президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Kremlin Pool/Global Look Press Встреча Владимира Путина, Николы Пашиняна и Ильхама Алиева

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