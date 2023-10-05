Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября заявил, что российские миротворцы, находящиеся в Нагорном Карабахе, имели право только на наблюдение за соблюдением режима прекращения огня и больше ни на что иное.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава государства напомнил, что во время заключения договорённостей президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил определить статус российских миротворцев на двусторонней основе, против чего премьер-министр Армении Никол Пашинян ничего не имел.

«Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпел сразу качественные изменения после статуса Карабаха как части Азербайджана. Алиев говорит: «Ваши военные находятся на нашей территории, давайте теперь договариваться об их статусе на двусторонней основе», а Пашинян подтвердил», — рассказал Путин.

Он отметил, что никакого особого правового статуса у российских миротворцев не возникло изначально. По словам российского лидера, азербайджанская сторона решила, что в этом нет необходимости.

«Права миротворцев заключались только в одном: в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня. Всё», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян в октябре 2022 года на основе Алма-Атинской декларации 1991 года признал Нагорный Карабах частью Азербайджана. Путин 12 сентября 2023 года отметил, что армянское руководство по факту официально признало непризнанную республику азербайджанской территорией. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал военную операцию в республике, которая закончилась на следующий день согласием Степанакерта на условия Баку. Пашинян осудил агрессию, но подчеркнул, что конфликт не затронул Армению.

После прекращения огня из Карабаха уехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев. Армянский премьер 4 октября заявил, что готов уйти в отставку, если это решит проблемы безопасности, но считает, что его уход с поста премьер-министра ухудшит ситуацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 октября обвинила Евросоюз в распространении среди армянского населения небылиц о якобы имевшем место российском предательстве. Дипломат отметила, что ЕС отговорил Ереван выполнять договорённости по Карабаху, достигнутые при помощи Москвы. Захарова назвала ЕС настоящим предателем армян.