Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Расходы России на оборону и безопасность выросли в два раза. Об этом 5 октября в ходе выступления на XX заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президента России Владимир Путин.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

По его словам, они на сегодня составляют около 6% ВВП. Для сравнения: ранее этот показатель был на уровне около 3%.

«У нас вдвое выросли расходы на оборону и безопасность, но у нас профицит бюджета 660 млрд рублей», — добавил российский лидер.

При этом он подчернил, что в России не променяли «масло на пушки», и все социальные обязательства выполняются.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин потребовал просчитать федеральный бюджет так, чтобы он учитывал общегосударственные приоритеты и национальные интересы и в первую очередь гарантировал, что власти выполнят все социальные обязательства перед россиянами.

Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024–2026 годы, основными его приоритетами стали социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны и интеграция новых регионов.

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, в стране проиндексируют все социальные обязательства. Федеральный бюджет до 2026 года предусматривает индексацию выплат по программе материнского капитала, который получат более 4 млн семей, финансирование программ поддержки семей с детьми, помощь малоимущим. На эти цели предусмотрено свыше 5,6 трлн рублей.