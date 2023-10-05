Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация — самая большая по территории страна в мире и не ищет новые земли.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевания дополнительных территорий», — сказал президент на пленарной сессии юбилейного, ХХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства пояснил, что перед Россией ещё стоят задачи по освоению Сибири и Дальнего Востока.

Ранее в тот же день Путин заявил, что США и Запад ведут себя по-хамски, в духе колониального мышления. Президент подчеркнул, что эта эпоха закончилась, и добавил, что на протяжении столетий подобное поведение вело только к большим войнам.