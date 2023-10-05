Россия в ходе спецоперации защищает свою цивилизацию, заявил Путин
Путин заявил, что Россия в ходе СВО защищает свою цивилизацию, людей
Краснодар, 5 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Россия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине защищает свою цивилизацию и людей, а какую цивилизацию защищает Киев — непонятно, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на Международном дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи.
Григорий Сысоев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Новость дополняется.