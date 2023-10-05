Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Россия готова жёстко противостоять тем, кто выступает за диктатуру. Об этом 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Глава государства подчеркнул, что при этом Россия была, есть и будет основой мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми странами, которые стремятся к миру и процветанию.

При этом он подчеркнул, что, к сожалению, готовность России к конструктивному взаимодействию некоторые поняли превратно и восприняли как покорность, как согласие на то, что новый порядок будет строиться провозгласившими себя победителями в Холодной войне.

«Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют», ― уверен российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября в ходе выступления на пленарной сессии «Разговор на равных» президент России заявил, что мир постепенно избавляется от модели диктатуры отдельных стран, которые пытаются загнать остальных в экономическую кабалу, что вряд ли кому-то может понравиться. Именно поэтому процесс построения более демократичного, честного и справедливого для большинства человечества миропорядка необходим, отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что в международной системе, в которой царит произвол, под ударом может оказаться кто угодно, если та или иная страна не понравилась диктатору. Поэтому, по его словам, прочный мир установится только тогда, когда в мире будет равновесие и никто не сможет принудить остальных жить так, как как это угодно гегемону.