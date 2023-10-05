Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Каждая цивилизация в мире отличается от остальных и опирается на свою историю и культуру, а смена своего цивилизационно выбора ради универсальных моделей будет предательством, которое может привести к всеобщему хаосу, заявил 5 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ХХ заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

kremlin.ru

Новость дополняется.