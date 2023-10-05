Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Сегодняшние собеседники России с Запада забыли про разумные самоограничения и компромиссы, желая любой ценой продавить свои интересы. Об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии форума «Валдай», который проходит в Сочи.

(сс) Администрация президента России

Глава государства уточнил, что собеседники России на Западе, похоже, вообще забыли о разумных самоограничениях, компромиссах и готовность в чём-то уступать для достижения приемлемого для всех результата.

«Нет, они буквально одержимы только одним — продавить, именно продавить, причем любой ценой, здесь и сейчас свои интересы», — сказал он.

Путин отметил, что это выбор западных политиков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 октября Путин отметил, что США и Запад ведут себя по-хамски, в духе колониального мышления. Президент подчеркнул, что эта эпоха закончилась, и добавил, что на протяжении столетий подобное поведение вело только к большим войнам.

Ранее в этот же день глава государства заявил, что в международной системе, где царит произвол, под ударом может оказаться кто угодно, если та или иная страна не понравилась гегемону. Он уточнил, что контрагенты на Западе потеряли реальность, нарушили все правила и перешли все грани.